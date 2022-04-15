Неизвестные расклеили листовки в доме, где жила Шульман

Неизвестные расклеили плакаты с фотографиями украинских националистов в подъезде дома, в котором жила политолог Екатерина Шульман (вошла в список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов). В своём Telegram-канале она обвинила участников провокации в формализме. При этом Шульман оценила плакат с эстетической точки зрения, похвалив авторов за соблюдение стилистики Recht und Ordnung («закон и порядок»).

Характернейшая черта такого рода акций — формализм. Приходят в дом, где ты уже десять лет как не живёшь, причём ещё и не в то строение, где прописка. Повесили в подъезде на первом и третьем этаже, провисело недолго, прислал дворник. За одно похвалю: фотография выбрана соответствующая стилистике Recht und Ordnung, подвид «Недобрый Лектор», — сказано в сообщении.

13 апреля политолог Екатерина Шульман улетела из России в Германию в качестве стипендиата фонда Роберта Боша. По словам Шульман, это не бессрочная миграция, а поездка по работе. Эксперт пояснила, что ещё в марте 2021 года фонд Боша пригласил её для участия в программе. Шульман подчеркнула, что переписка относительно участия в стипендиальной программе продолжалась бы и в следующем году, если бы не «всякие чрезвычайные обстоятельства».

Чуть позже, 15 апреля Министерство юстиции России внесло блогера и журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов. Также в список попал журналист Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Ёлкин, в общей сложности 15 апреля реестр пополнился на девять человек. Теперь в нём насчитывается 142 иноагента.