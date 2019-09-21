https://static.news.ru/photo/dfb43c7a-dc7e-11e9-a3f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники конфликта в Донбассе блокируют вагоны с углём во Львовской области из-за того, что он якобы ввезён из РФ, сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Вольнец.

В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление <...> о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции Сосновка неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, гружённых углём, — говорится в сообщении МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК Украины «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия».

Вольнец также добавил, что в настоящее время силовики арестовывают «участников АТО», которые более двух недель блокируют вагоны.

Как ранее писал News.ru, на Украине рассказали об ограничениях на владение сельхозземлёй для граждан России. По заявлению министра экономического развития Тимофея Милованова, участки у россиян будут конфисковывать.