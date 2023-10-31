«Неизвестно, как узнал»: разгневанный эмир Катара чуть не отверг Бербок Шульт: эмир Катара хотел отменить встречу с Бербок после ее слов о терроризме

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщил обозреватель Spiegel Кристоф Шульт. Он пояснил, что высказывание дипломата о спонсировании терроризма вызвало гнев со стороны главы ближневосточного государства.

Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF, — отметил Шульт.

В итоге эмир все же решил встретиться с Бербок. Во время разговора он объяснил ей, что «выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», заключил Шульт.

Ранее Бербок заявила, одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма». Глава немецкого МИД отметила, что такие страны, как Катар, несут «особую ответственность» в этом вопросе. Это не первый скандал, зародившийся после необдуманных заявлений немецкого дипломата. Так, ранее экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру даже пришлось публично осадить главу МИД. Шредер посоветовал ей воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес России.