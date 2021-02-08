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Неизвестная инфекция унесла жизни минимум 15 человек в Танзании

03:31, 09 февраля 2021
Фото: KU18-8/Danita Delimont/Global Look Press

Минимум 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией в Танзании. По словам главного врача округа Чунья области Мбея Фелисты Кисанду, заразившиеся страдают от тошноты и рвоты кровью.

Эта болезнь пока не широко распространена. Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу, — цитирует Кисанду агентство Anadolu.

Главврач округа добавил, что первые исследования заразившихся показали, что заболевают в основном мужчины, которые страдают язвой желудка и болезнями печени.

Группа экспертов направлена властями страны в регион, в котором похожие случаи уже фиксировались в 2018 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что увеличилось количество жертв неизвестного заболевания, вспышка которого в ноябре 2020 года зафиксирована в штатах Дельта и Энугу на юге Нигерии. Стало известно о 87 жертвах неизвестной болезни, прежде сообщалось о 15 погибших. В качестве одной из версий называется геморрагическая лихорадка.

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