Неизвестная инфекция унесла жизни минимум 15 человек в Танзании

Минимум 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией в Танзании. По словам главного врача округа Чунья области Мбея Фелисты Кисанду, заразившиеся страдают от тошноты и рвоты кровью.
Эта болезнь пока не широко распространена. Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу, — цитирует Кисанду агентство Anadolu.
Главврач округа добавил, что первые исследования заразившихся показали, что заболевают в основном мужчины, которые страдают язвой желудка и болезнями печени.
Группа экспертов направлена властями страны в регион, в котором похожие случаи уже фиксировались в 2018 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что увеличилось количество жертв неизвестного заболевания, вспышка которого в ноябре 2020 года зафиксирована в штатах Дельта и Энугу на юге Нигерии. Стало известно о 87 жертвах неизвестной болезни, прежде сообщалось о 15 погибших. В качестве одной из версий называется геморрагическая лихорадка.