Неизвестная инфекция унесла жизни минимум 15 человек в Танзании

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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не рассматривают предстоящие в феврале в Индийском океане учения России, Ирана и Китая в качестве помехи своим возможностям в регионе.

В ходе манёвров военные моряки трёх стран должны отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства. Отработка возможностей ВМС — это ожидаемая вещь. Не думаю, что...