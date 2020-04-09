Соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ оказалось под угрозой из-за противодействия Мексики. Представители Мехико уточнили, что готовы урезать добычу только на 100 000 баррелей в сутки, а не на 400 000, как им предлагали другие участники сделки. Судя по всему, из всех стран-экспортёров нефти Мексика готова рисковать больше всех. При этом никаких оснований вести себя дерзко в неё нет: низкие цены на сырьё могут похоронить и без того утопающую в долгах государственную нефтяную компанию Pemex, а вместе с ней отправить в крутое пике всю экономику страны.

Очередная попытка договориться с Мексикой будет сделана 10 апреля на совещании стран G20. Саудовская Аравия ранее дала понять, что без участия Мехико сделка не состоится. Новости с видеоконференции 9 апреля стали сюрпризом: никто не мог предсказать, что именно Мексика, а не Россия или Саудовская Аравия станет камнем преткновения на пути соглашения ОПЕК+. Напротив, были свидетельства того, что южный сосед США хочет выступить посредником на переговорах Москвы и Эр-Рияда, разногласия между которыми не позволили подписать соглашение в прошлый раз.

В итоге Мехико, судя по всему, надеялся извлечь выгоду из результатов сделки двух держав, ничего не предложив со своей стороны. Представители страны шли на переговоры с установкой вообще не соглашаться на сокращение добычи, которая, несмотря на падение цен и пандемию, только наращивалась там в последние дни и достигла 1,78 баррелей в сутки.

Pemex/facebook.com

При этом в отличие от Эр-Рияда у Мехико нет козырей на руках: извлечение нефти на их месторождениях стоит дорого, поэтому требует высоких цен, чтобы оставаться рентабельным. По данным Financial Times, чтобы мексиканская государственная компания Pemex приносила прибыль, цены на энергоносители должны быть на уровне $50 за баррель. Но даже это не решит всех её проблем. В прошлом году, когда стоимость сырья колебалась на уровне $60, её долги достигли $105 млрд к концу года, сделав её одной из самых закредитованных нефтяных компаний мира.

В условиях падения мировых цен на нефть Pemex находится на грани краха, — подчёркивает аналитик The Council on Foreign Relations Шэнон О’Нил. — В прошлом году министерству финансов пришлось вложить $5 млрд, чтобы удержать её на плаву. Президент объявил, что дополнительных $2,5 млрд налоговых льгот будет недостаточно, поскольку добыча нефти Pemex в настоящее время обходится дороже её стоимости.

Проблемы Pemex — это проблемы всей Мексики, потому что из её доходов финансируется 18% бюджета страны. На фоне пандемии и сокращения нефтяных цен, мексиканский песо уже упал на 30% по отношению к доллару. Агентство Standard and Poor’s снизило рейтинг гособлигаций Мексики до «предмусорного» уровня с негативным прогнозом. Экономика страны балансирует на грани, но её президент, похоже, считает себя эквилибристом.

Нынешний глава государства Лопес Обрадор продолжает верить, что именно «нефтянка» сможет вытащить страну из кризиса, даже если она пока не приносит прибыль. Он пришёл к власти в 2018 году с программой «Четвёртая трансформация», подразумевающей опору на энергетический сектор и мелких фермеров для того, чтобы обеспечить устойчивый рост мексиканской экономики. Обрадор до сих пор верит в эту программу и продолжает её реализацию, несмотря на то, что с 2018 года ситуация на нефтяном рынке кардинально изменилась.

Pemex/facebook.com

Pemex планирует удвоить бурение новых скважин в этом году и ускорить разработку 15 месторождений, хотя эксперты говорят, что многие из них убыточны при текущих ценах. В планах компании до сих пор значится увеличение добычи на 11% по сравнению с прошлым годом. Наполеоновские замашки мексиканских властей беспокоят даже местный нефтяной регулятор — Национальную комиссию по углеводородам. В середине марта она призвала правительство пересмотреть свои планы по финансированию разведки месторождения в районе Веракруса, так как оно не будет рентабельным при нынешней стоимости энергоносителей.

При текущих ценах 75% месторождений Pemex будут приносить только убытки, если они не поменяют планы на этот год, поэтому им нужно урезать активность, — подчеркнул в разговоре с Financial Times аналитик центра Welligence Пабло Медина. — Но ключевая идея Лопеса Обрадора — наращивать производство. Это похоже на смертельную петлю. Увеличивать добычу, потому что ты раньше это обещал, это проигрышный вариант.

Беспокоят экспертов и планы Обрадора построить огромный нефтеперерабатывающий завод стоимостью $8 млрд, который опять-таки обречён на убыточность в условиях снижения спроса на топливо. Поговаривают, что здесь не обошлось без личных предпочтений — завод располагается в родном штате президента Табаско. Сам же Обрадор объясняет свои планы необходимостью покончить с зависимостью от американского импорта. Сегодня Мексика экспортирует сырьё, но вынуждена закупать нефтепродукты из-за рубежа. Глава государства хочет перенаправить нефтяные потоки на внутренний рынок, таким образом, убив сразу двух зайцев: необходимость импортировать нефтепродукты и зависимость от настроений в Вашингтоне.

Pemex/facebook.com

Аналогичным образом Обрадор реагировал на пандемию COVID-19 в своей стране — упрямо закрывал глаза на угрозу вплоть до 23 марта, когда в стране были введены первые меры социального дистанцирования. На данный момент количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Мексике удваивается каждый день, в то время как на 130-миллионное население страна располагает всего 10 000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Неугасаемый оптимизм заставил президента Мексики ввязаться в опасную игру с высокими ставками, не имея на руках ни одного козыря, кроме шантажа других стран-экспортёров нефти. Причём шаткость положения госкомпании Pemex прекрасно известна другим игрокам. На этом основании эксперты делают вывод, что на встрече G20 Мексику, скорее всего, удастся склонить к сделке по сокращению добычи.