«Недостижимый подвиг»: возможности России в Арктике оценили во Франции

Только Россия может действовать по всему периметру Арктической зоны. Регион можно назвать «монополией» России, считает представитель правительства Франции.
Об этом
Также журнал отметил, что Москва может развернуть силы в любой точке Арктики в течение 48–72 часов. При этом судоходство по всему арктическому региону Россия обеспечивает благодаря 77 государственным и частным ледоколам.
К 2030 году в стране будет более ста ледоколов, в том числе суда нового класса «Арктика», которые смогут прокладывать путь во льду толщиной до трёх метров, — подчеркнули авторы статьи.
Отдельно они указали, что сейчас Москва финансирует проект арктической плавучей научной платформы. По их мнению, она может стать предвестником военного «хаба», разворачиваемого в море с небольшими затратами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтранс, Росморречфлот и несколько ФГУПов начали строительство магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток. Её локальные ответвления выйдут в крупнейшие порты и населённые пункты Арктики. Россия потратит на обеспечение региона высокоскоростным Интернетом 65 млрд рублей.