«Недостаточно для наступления»: Киев о военной группировке России

Численности войск России у границы с Украиной на данный момент недостаточно для полномасштабного наступления. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что в Кремле были бы счастливы, если бы удалось дестабилизировать ситуацию на Украине даже без применения военной силы, сообщает «Интерфакс».

Количество российских войск, скопившихся вдоль границы Украины и на оккупированных территориях, большое, оно представляет прямую угрозу Украине. Однако на данный момент этого количества недостаточно для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей украинской границы, — приводит его слова агентство.

Кулеба считает, что России ещё недостаёт некоторых важных военных показателей и систем для проведения такого большого, полномасштабного наступления. Однако он назвал всё происходящее частью российского плана агрессии, который включает в себя сценарий дестабилизации Украины через распространение паники, оказание давления на украинскую финансовую систему, проведение кибератак.

И на самом деле я уверен, что президент [России Владимир] Путин был бы счастлив, чтобы этот план был успешен, чтобы ему даже не пришлось обращаться к военной силе, чтобы поставить Украину в особо уязвимую позицию, — резюмировал министр.

Ранее сегодня в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Блинкена, которые прошли в Киеве, обсуждалось и якобы готовящееся Россией вторжение на Украину. Блинкен заверил Зеленского в том, что Россия столкнётся с «непосильными издержками» в случае, если решится на такой шаг.