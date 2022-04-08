«Недобитые горстки бандеровцев»: Кадыров о ситуации в Мариуполе

Фото: chechnya.gov.ru

Премьер Британии Борис Джонсон втайне приехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев 9 апреля, пишет RT. На видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале издания, Джонсон рассказал о фантастическом убранстве транспортного средства, на котором он добрался до пункта назначения.

Всем привет, с вами Борис Джонсон. Сейчас я еду на фантастическом поезде Украинских железных дорог в Киев из Польши. Хочу поблагодарить украинскую железнодорожную компанию, а также тех, кто организовал эту...