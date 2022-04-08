«Недобитые горстки бандеровцев»: Кадыров о ситуации в Мариуполе
Кадыров заявил, что главные задачи в Мариуполе выполнены
Полина Шестак
Полина Шестак
15:57, 10 апреля 2022
Рамзан КадыровФото: chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что главные задачи в Мариуполе выполнены. В городе остались «лишь недобитые горстки бандеровцев», по которым идёт работа, и она будет закончена. Мариуполь будет освобождён на все 100%, отметил он.
Скоро и сам Мариуполь будет свободен на все 100 процентов. В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идёт работа, и она будет закончена, — написал Кадыров.
По его мнению главы Чечни, весь мир «лживо закатывает бездушные глаза», пока россияне облегчают положение людей на Украине.
Пока весь мир лживо закатывая бездушные глаза, «страдает» за судьбы этих людей, мы, россияне, делаем всё, чтобы облегчить их положение. Безусловно, для жителей на съёмках всё страшное уже позади. Отныне их ждёт именно та жизнь, о которой они мечтали. Каждый из них уже освобождён от фашистского диктата, — заявил Кадыров.
Ранее Глава Чечни призвал украинских военных сложить оружие. По его словам, пленные, захваченные в городе Рубежное, представляют собой жалкое зрелище — худые, голодные, измученные страхом и отчаянием.
Ранее глава Чечни сообщил, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Он отметил, что город постепенно начинает жить мирной жизнью.