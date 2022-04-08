«Неделя за неделей»: Джонсон о намерении усиливать санкции против России

Великобритания будет усиливать санкции против России неделя за неделей, сообщил английский премьер-министр Борис Джонсон в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, экономическое давление будет постепенно нарастать.

Мы будем наращивать экономическое давление и усиливать санкции против России неделя за неделей. Мы не ограничимся одной только заморозкой счетов российских олигархов, — заверил он.

Брифинг состоялся после встречи тет-а-тет Джонсона и Зеленского. Встреча прошла тайно — без предварительного анонса. О приезде британского премьер-министра на Украину сообщил заместитель руководителя офиса главы украинского государства Андрей Сибига в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена). Он назвал Британию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине.

Согласно итогам встречи, Великобритания не только планирует усилить антироссийские санкции, но и помочь Украине с вооружением. По словам английского премьер-министра, Британия направит 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Ранее Джонсон заявлял, что военная поддержка Украины на этот раз обойдётся Великобритании в 100 миллионов фунтов стерлингов.