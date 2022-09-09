Небензя заявил об управлении НАТО Украиной «в ручном режиме»

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что НАТО «в ручном режиме» руководит действиями украинских властей на поле боя. Украина буквально наводнена западными военными инструкторами, наемниками, спецслужбами, приводит слова дипломата ТАСС.

НАТО фактически в ручном режиме руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS, — отметил Небензя.

Кроме того, в ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований. Дипломат добавил, что Москва располагает информацией о том, что Пентагон планирует запустить миссию по военно-техническому содействию киевскому режиму. Аналогичные планы есть у Евросоюза.

Ранее на этом же заседании, созванном по инициативе России Василий Небензя заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. А земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны трупами украинских солдат, посланных на верную гибель.