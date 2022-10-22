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Небензя заявил об отказе слушать выступление представителя Украины в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не собирается слушать выступление представителя Украины на СБ ООН после оскорбления им российских дипломатов. Оскорбления украинский дипломат опубликовал в Twitter.

Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду, — заявил Небензя.

Он добавил, что те, кто прочитал оскорбительные комментарии украинца в адрес российских дипломатов, поймут, о чем идет речь. Представитель России отметил, что такие выходки отражают нынешнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неготовности Киева к какому-либо диалогу вообще, не говоря уже о цивилизованном.

Ранее США, Франция и Великобритания запросили обсуждения в Совбезе ООН темы передачи России иранских беспилотников. Также представители стран собирались обсудить применение этих беспилотников на Украине.