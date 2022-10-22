Небензя заявил об истерике Запада из-за ударов по объектам Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что недавние удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на Украине вызвали истерику у представителей Запада. Дипломат в выступлении на Совбезе ООН уточнил, что высокоточные удары поразили большое количество военных и объектов инфраструктуры, подрывающих возможности антинародного киевского режима.

Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании, — сказал политик.

Однако, отметил Небензя, представители Запада как и раньше «не хотят посмотреть правде в глаза» и признать, что гражданские объекты пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели и меняли курс. Также это касается моментов, когда на гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, не перехватившие свои цели.

Подобных случаев зафиксировано предостаточно, в том числе на видео, любой желающий может ознакомиться с ними в интернете, — заключил российский представитель.

Ранее сообщалось, что наиболее интенсивные обстрелы территории Украины в понедельник, 10 октября, прошли в первой половине дня. Вечером, судя по сообщениям СМИ и различных Telegram-каналов, они повторились в нескольких областях, но уже были менее разрушительной силы. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.