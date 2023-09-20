Небензя заявил о превращении Совбеза ООН в «стендап-шоу» с Зеленским

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comGlobal Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заседание Совета Безопасности с участием президента Украины Владимира Зеленского спектаклем. Небензя также упрекнул западные страны в том, что они трижды продавливали участие Зеленского по видеосвязи, назвав это откровенным пренебрежением ключевого органа всемирной организации.

Для всех очевидно, по крайней мере, для многих, что сегодняшнее заседание не более, чем спектакль. <...> Призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета СБ ООН, который пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя, — заявил Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что на протяжении 75 лет существования ООН уже само появление в Совбезе считалось привилегией. По его словам, то же самое касается выступления с высокой трибуны Генассамблеи ООН, вместо которого на прошлой сессии «представитель Киева отделался видеооткрыткой». Дипломат напомнил, как западные делегации в 2022 году утверждали, что Зеленский не может покинуть Украину из-за чрезвычайных обстоятельств, однако он все же совершил визит в США, в ходе которого посетил Вашингтон, но не удостоил личным посещением штаб-квартиру ООН.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление Зеленского на Генассамблее ООН позором для международной площадки. Парламентарий поделился соображениями о том, что в последнее время всемирная организация утратила тот смысл, который в нее вкладывался изначально, скатившись до уровня скандалов и дрязг. По его мнению, если не реформировать ООН, она останется «лоббистом курса США». Американцы захватили «фактическую власть» на площадке, в основе создания которой лежал многополярный мир, констатировал народный избранник.