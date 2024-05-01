Небензя дал оценку резолюции по геноциду в Сребренице Небензя заявил, что Россия выступает против резолюции по Сребренице в ГА ООН

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Резолюция по геноциду в Сребренице в 1995 году не имеет ничего общего с увековечением памяти о жертвах событий тех дней, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Россия выступает против этого однобокого, политически заряженного документа, подчеркнул дипломат. По его словам, проект отражает стремление его авторов утвердить отвечающую лишь их интересам квалификацию исторических событий. Видео выступления Небензи опубликовало постоянное представительство РФ при ООН в официальном Тelegram-канале.

Раны боснийского общества слишком свежи, а проблемы в стране слишком серьезны для постановки в Генассамблее данного проекта. Народы БиГ должны сначала сами прийти к консенсусу относительно оценки своей истории, — пояснил Небензя.

Он предупредил, что принятие этого документа может вызвать цепную реакцию по всему миру, у многих народов есть «скелеты в шкафу» и незарубцевавшиеся раны. В 2015 году Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, касающуюся трагических событий в Сребренице. В документе убийство боснийских мусульман было названо геноцидом. 11 июля 1995 года в мусульманском анклаве 600 голландских миротворцев не смогли предотвратить убийство около 8 тысяч мужчин в возрасте от 13 до 77 лет. Всего жертвами боснийской войны в 1992–1995 годы стали около 100 тысяч человек.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что Соединенные Штаты сорвали участие представителя российской делегации в работе 46-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. По его словам, Вашингтон продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру всемирной организации.