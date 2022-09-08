Небензя заявил, что ООН закрывает глаза на теракты Киева в Донбассе

Фото: pixabay.com

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его коллеги закрывают глаза на теракты, которые устраивает киевский режим на освобожденных территориях Донбасса. В качестве доказательств дипломат в ходе заседания СБ ООН 7 сентября привел несколько примеров.

В частности, это гибель руководителя администрации Бердянска Артема Бардина, автомобиль которого был взорван на днях. А также убийство 24 августа главы временной гражданской администрации Михайловки Запорожской области Ивана Сушко. Он также погиб от взрыва автомобиля, при этом в машине была еще и его дочь, которую Сушко вез в детский сад. По счастливой случайности ребенок не пострадал.

Вне вашего поля зрения остаются теракты киевских диверсантов в отношении представителей местных властей на освобождённых территориях. Людей, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и работу коммунальных служб на благо гражданского населения, — резюмировал Небензя.

Видимо, добавил российский дипломат, именно так киевские власти представляют себе гражданскую войну, которую они обещали с начала СВО.

Однако с учётом реальных настроений жители освобождённых территорий иного выхода, кроме как прибегать к тактике убийств и запугивания, у режима Зеленского видимо не остаётся, — резюмировал российский постпред.

Ранее сообщалось, что Василий Небензя запросил на 8 сентября заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия на Украину. Дипломат добавил, что в качестве докладчиков Москва хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу и представителей «гражданского общества».