Небензя: Запад помогает Украине готовить подрывников-диверсантов

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил возмущение, что Запад помогает украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных лиц. Об этом дипломат заявил на заседании Совбеза ООН, комментируя ситуацию с убийством журналистки Дарьи Дугиной.

Возмущены тем, что западные страны не просто все это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных, — сказал Небензя.

В качестве яркого примера он привёл ситуацию с гражданином Украины Евгением Карпенко, собиравшимся устроить теракт на территории ДНР. Мужчина был завербован украинским спецслужбами на территории Чехии и там же проходил диверсионную подготовку по минно-подрывному делу на военной базе на территории чешского города Чески-Крумлов.

Его учили закладывать взрывные устройства в зданиях и автомобилях, после чего направили на территорию Донецкой Народной Республики для совершения теракта в здании администрации Володарского района, — рассказал дипломат.

Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили теракт в одном из населённых пунктов, который был подготовлен ко дню проведения референдума о вхождении в состав России, передает ДАН. Осуществить теракт должен был гражданин Украины Евгений Карпенко, завербованный спецслужбами своей страны.