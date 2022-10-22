Небензя: в России все еще ждут списки с именами жертв провокации в Буче

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва все еще ждет списки с именами жертв украинской провокации в Буче. Его отсутствие является показателем того, что Киеву нечем подкрепить свои обвинения, сообщил дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Кстати сказать, хотел бы вновь напомнить, что, несмотря на все напоминания, мы так и не получили списки жертв украинской провокации в Буче в апреле, фамилии этих людей. Это лишний раз подтверждает, что киевским властям нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов, — сказал российский представитель.

Небензя обвинил западные страны в том, что они предпочитают покрывать преступный режим, который вобрал в себя откровенных нацистов и радикалов, помогать ему совершать провокации и продвигать ложь о России. При этом, отметил дипломат, Запад пытается делать вид, что ничего доказывать не нужно, а достаточно лишь поверить на слово любым представителям киевского режима.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал ООН добиться от властей Украины поименного списка людей, погибших в Буче. Сам он неоднократно требовал от Киева этот список, однако все его просьбы игнорировались, пояснил российский министр.