Небензя обвинил Зеленского в «языковой инквизиции»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по ходу заседания Совета Безопасности обвинил президента Украины Владимира Зеленского во введении «языковой инквизиции» внутри страны. По словам постпреда, украинский лидер не оправдал ожиданий своего народа после вступления на президентский пост. Небензя пристыдил Зеленского за то, что тот «презрительно называет жителей» ДНР и ЛНР «особями». При этом постпред указал, что украинский глава «ополчился» на русский язык, на котором говорят не только 40% населения страны, но и сам Зеленский.

И вот вы уже презрительно называете жителей Донецкой и Луганской народных республик «особями», вторя вашему предшественнику [Петру Порошенко], который грозил, что дети дончан и луганчан «будут гнить в подвалах», и призываете их уезжать в Россию. И вот вы уже ополчились на родной для вас русский язык, вводя по сути «языковую инквизицию» в стране, где русский является родным для как минимум 40% населения, — заявил Небензя.

Ранее представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире украинского телеканала «UA: Перший» на русском языке рассказала о целях визита американского президента Джо Байдена в Брюссель. При этом украинские журналисты задавали вопросы американскому дипломату также на русском языке.

Исследование Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год показало, что русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков в мире по совокупности параметров, включающих роль как в бытовой, так и в научной коммуникации. Отмечается, что русский язык уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. При составлении рейтинга учитывалось множество факторов, включая численность говорящих на языке.