Небензя указал на последствия «дипломатической агрессии» Франции в СБ ООН Небензя: Франция сорвала заседание СБ ООН по Югославии

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Совет Безопасности ООН из-за «дипломатической агрессии» Франции не смог провести запрошенное РФ заседание по агрессии НАТО против Югославии в день 25-летия бомбардировки, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, Париж прибегает к процедурным маневрам, чтобы не допустить созыва. Трансляция велась на Youtube-канале организации.

Франция и другие члены ООН прибегают к процедурным маневрам, чтобы не допустить созыва Совета Безопасности по вопросу чрезвычайной важности, который имеет серьезные последствия для Сербии, нынешней ситуации в Косове, равно как и для всего региона Западных Балкан, — сказал он.

Ранее жители Белграда вышли на митинг в 25-ю годовщину бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии, призывая власти страны прекратить сотрудничество с НАТО. Участники акции принесли транспаранты с лозунгами, осуждающими агрессию блока. Члены движения-организатора «Комитет против войны и империализма» в ходе митинга потребовали закрыть канцелярию — представительство блока в сербском военном ведомстве и отказаться от совместных учений с Североатлантическим альянсом.

До этого в МИД России напомнили, что США и их союзники, ровно 25 лет назад начавшие бомбардировки Югославии, тем самым разрушили фундамент безопасности в Европе. Военная операция была предпринята без одобрения СБ ООН, именно тогда Запад запустил процесс подмены легитимных механизмов неким «порядком, основанным на правилах», подчеркнули в дипведомстве.