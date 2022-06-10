«План реализуется«: Небензя сообщил о »скором освобождении ЛНР и ДНР» Представитель РФ в ООН Небензя сообщил, что спецоперация на Украине демонстрирует прогресс

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Специальная операция России на Украине «демонстрирует прогресс» и территории, считающиеся принадлежащими Донецкой и Луганской Народным Республикам могут быть взяты под полный контроль ВС РФ и вооружённых подразделений республик уже в ближайшее время. Об этом заявил в интервью телеканалу BBC постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Спецоперация развивается в соответствии с теми планами, которые мы изначально сформулировали. Разумеется, с небольшими тактическими изменениями, поскольку невозможно предугадать, что произойдет в зоне боевых действий. Однако план реализуется, — сказал Небензя.

Он также выразил надежду на то, что «полное освобождение Донецкой и Луганской областей» произойдёт уже «в скором времени», поскольку спецоперация "демонстрирует прогресс".Озвученный результат, по словам Небензи, являлся изначальной целью спецоперации.

Также дипломат сообщил, что Москва считает явной эскалацией отправку западными странами Украине тяжелых вооружений. Он еще раз повторил, что России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия. Дипломат отметил, что факт передачи Киеву подобного оружия доказывает то, что Запад ведёт на Украине прокси-войну с Россией.