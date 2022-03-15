Небензя: Россия предложит ООН собственный проект гуманитарной резолюции

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о планах направить в Совбез ООН собственный проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. В его состав войдут предложения о прекращении огня, эвакуации мирного населения и соблюдении международного гуманитарного права, передаёт ТАСС.

Мы представим наш собственный проект, который является гуманитарным, его текст будет скоро, и мы посмотрим, может ли Совет Безопасности выполнить свою миссию, — сказал Небензя журналистам.

Дипломат отверг предложенный Францией и Мексикой проект гумрезолюции, поскольку тот включал в себя статьи, не имеющие отношения к гуманитарной ситуации.

В ходе выступления Небензя уточнил, что спецоперация на Украине завершится, когда Россия достигнет поставленных целей. По его словам, перемирие наступит в тот момент, когда Украина воплотит в жизнь условия, поставленные Россией.

Эти условия — демилитаризация, денацификация Украины, чтобы с ее территории не исходили никакие угрозы для России. Отказ от присоединения к НАТО, — перечислил постпред.

По словам дипломата, для осуществления последнего пункта, необходимо внести изменения в конституцию Украины, в которой прописано, что вступление в НАТО является целью страны.

В ходе выступления на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force сегодня днём президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не войдёт в НАТО, несмотря на политику открытых дверей, и прекрасно это понимает.