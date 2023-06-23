Небензя рассказал, с чем столкнулись ВСУ в Запорожской области Небензя: ВСУ попали в «запорожскую мясорубку»

Фото: Mihir Melwani / Keystone Press Agency / Global Look Press

Постпред России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Киев почти месяц проводит самоубийственное наступление в Запорожской области, которое оборачивается для ВСУ огромными потерями, передает РИА Новости. По его словам, на Украине уже охарактеризовали происходящее в регионе как «запорожскую мясорубку». Российский дипломат подчеркнул, что Киев проводит «самоубийственную операцию».

Подгоняемые западными спонсорами, перед которыми Украине надо отчитаться об эффективности своих усилий по использованию поставленных вооружений и боеприпасов, Вооруженные силы Украины вот уже почти месяц проводят самоубийственное контрнаступление на российские позиции, — сказал Небензя.

Он добавил, что военное руководство Украины предпринимало аналогичные попытки во время боев за Артемовск.

22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что армия Украины снизила темп наступления. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что армия России с 4 по 21 июня уничтожила 246 танков ВСУ, из них 13 — западного образца. По его словам, потери украинской армии во время контрнаступления составили более 13 тысяч человек.