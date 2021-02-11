Небензя рассказал постпреду Германии, кто оккупировал Украину

https://static.news.ru/photo/956530fa-6c99-11eb-9664-96000091f725_660.jpg Василий Небензя Фото: МИД России/vk.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, что Украина сама ведёт войну на своей территории.

Кристоф играл понятиями «кто кого оккупирует»: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию? — сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений.

Постпред отметил, что объяснил Хойсгену, что «Украина оккупировала Украину и ведёт войну на своей собственной территории.

Небензя напомнил коллеге, который затронул тему Будапештского меморандума, что согласно документу, «РФ не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в её составе против воли местного населения», передаёт ТАСС.

Ранее постпред России при Организации Объединённых Наций обвинил Францию и Германию в причастности к преступлениям против жителей Донбасса. Он отметил, что Париж и Берлин выступают как соучастники Киева в творимых украинскими властями преступных деяниях вместо того, чтобы быть посредниками в урегулировании конфликта.

Небензя напомнил, что в декабре 2020 года представители Франции и ФРГ уклонились от участия в неформальной встрече с делегатами от самопровозглашённых республик Донбасса. По словам дипломата, Киев уже не пытается скрывать нежелание выполнять обязательства, прописанные в Минских соглашениях, писал NEWS.ru.