Небензя рассказал, почему Вашингтон и Лондон поддерживают Киев Небензя: для США и Британии поддержка Киева стала коммерческим предприятием

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Для США и Великобритании поддержка Украины является коммерческим предприятием, заявил в ходе выступления на заседании СБ ООН постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя, его слова приводит ТАСС. Он также указал, что украинское руководство «пытается утащить на дно» всех поставщиков оружия в страну.

Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из «цивилизованных демократий» будет сродни пособничеству их кровавым деяниям <...>. Для них [США и Великобритании] поддержка киевского режима — это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие, — сказал Небензя.

Он предположил, что обстрелы Белгорода 30 декабря, при которых использовались снаряды производства Чехии, «еще могут отрезвить» нынешних партнеров Киева, за исключением Вашингтона и Лондона.

Также в ходе выступления Небензя заявил, что атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города. По его мнению, к организации «акта терроризма» причастны консультанты из США и Великобритании. Дипломат также заявил, что власти Украины «открыто кичатся использованием террористических методов», применяя их не только против россиян, но и против собственных граждан.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погиб 21 человек, 110 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.