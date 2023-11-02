Небензя рассказал, почему необходимо прекратить огонь в секторе Газа Небензя: кризис охватит весь Ближний Восток, если не остановить бои в Газе

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Кровопролитие в палестино-израильском конфликте необходимо срочно остановить, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи всемирной организации по Палестине. По словам постпреда, иначе конфликт охватит весь Ближний Восток, и тогда его разрешить не удастся.

Прежде всего необходимо остановить кровопролитие и не дать кризису охватить весь регион. Иначе конфликт никогда не остановить, — подчеркнул он.

Кроме того, Небензя напомнил, что у Израиля нет права на самооборону, так как государство является оккупирующей державой. Это подтверждает заключение Международного суда ООН в 2004 году, подчеркнул постпред.

В связи с этим поведение США и других западных союзников Израиля, которые твердят о праве Тель-Авива защищать свои территории, является лицемерием. Эти страны то и дело призывают «к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», но при этом игнорируют гибель тысяч детей и женщин в Газе, подчеркнул Небензя.