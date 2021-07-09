Небензя рассказал о переговорах между Россией и США по Сирии

Россия и США ведут переговоры по вопросу смягчения американских санкций против Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у него, получала ли Москва обещания от Вашингтона по облегчению санкций против Сирии.

Мы говорим об этом, да, — ответил Небензя.

Дипломат также заявил, что нужно посмотреть, готовы ли США быть открытыми по этому вопросу.

Ранее члены Совета Безопасности ООН пришли к компромиссу по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Совместный проект резолюции впервые представили Россия и США. В документе прописано, что работа КПП «Баб-эль-Хава» будет продлена на полгода. Именно через него помощь попадала из Турции в Сирию. Небензя назвал происходящее поворотным моментом, от которого выиграет весь мир в целом.

9 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Они высоко оценили работу своих команд, которая привела к возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии в Совете Безопасности ООН.