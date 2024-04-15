«Парад лицемерия»: Небензя оценил заседание СБ ООН по атаке Ирана Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по атаке Ирана на Израиль

Фото: Постпредство России при ООН

Выступая в Совете Безопасности ООН, постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал срочное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль, парадом лицемерия и двойных стандартов. Он подчеркнул, что наблюдать за этим даже «как-то неудобно».

Российский дипломат напомнил, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli (поводом для войны). Небензя подчеркнул: для западного мира все, что связано с его представительствами и гражданами, свято. Западные страны бы незамедлительно ответили на нападение на свои консульства, считает представитель РФ.

Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать, — отметил дипломат.

Представитель РФ подчеркнул, что считает неприемлемым замалчивание первопричин эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Многим сейчас не хватает смелости вспомнить, что причиной вспышки эскалации стали беспрецедентные по масштабам жертв операции в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, напомнил Небензя.

Дипломат заявил, что США, Франция и Великобритания после нападения Израиля на дипмиссию Ирана в Сирии, по сути, отказались подтвердить базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов. Результатом стала атака Тегерана на Тель-Авив.

Небензя также отметил, что ему неизвестно о каком-либо документе, который готовил бы Совбез ООН в отношении Ирана в связи с атакой на военные объекты Израиля.

Россия с учетом ее огромного дипломатического опыта урегулирования на Ближнем Востоке сможет помочь Израилю и Ирану найти взвешенное решение ситуации, предположил ранее проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. По его словам, СССР был очень серьезным игроком на Ближнем Востоке и при его содействии и сотрудничестве с другими странами решалось много проблемных вопросов.