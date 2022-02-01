Небензя призвал не путать гарантии безопасности с Украиной

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что неверно связывать предложения в адрес США и НАТО по безопасности с ситуацией вокруг Украины. При этом дипломат назвал провокацией проведение в понедельник заседания СБ ООН по ситуации вокруг Украины, инициированного США. Он также выразил надежду на то, что украинский вопрос не испортит председательство России в СБ ООН в феврале. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя напомнил, что в контексте конфликта на востоке Украины Киев не сделал ни одного движения в сторону выполнения минских договорённостей. По его словам, невыполнение своих обязательств по данному договору станет главной темой заседания Совета Безопасности ООН в середине февраля.

Власти Украины публично заявляют, что Минские соглашения невыполнимы, — заявил Небензя.

Он добавил, что руководство ДНР и ЛНР не исключает вероятности опасных провокаций со стороны Киева.

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что он не представляет, откуда страны Запада взяли информацию о 100 тысячах военнослужащих РФ, размещённых у границы с Украиной. Постпред подчеркнул, что Россия никогда не озвучивала никаких цифр. Небензя напомнил историю, когда ныне покойный госсекретарь США пытался доказать наличие у Ирака оружия массового поражения и к чему это привело.