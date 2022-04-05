Небензя: сотни людей готовы рассказать о деяниях националистов на Украине

У России есть сотни, если не тысячи, свидетельств людей, готовых дать показания о жестокости украинских националистов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, которого цитирует РИА Новости. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не слушать Запад и не идти в конфликт с Москвой «до последнего украинца».

У нас есть сотни, если не тысячи, видеосвидетельств людей, которые готовы дать показания о жестокостях украинских националистов, — заявил он во время заседания Совбеза ООН.

Ранее Небензя выразил протест из-за отказа Великобритании собрать Совбез по ситуации в украинском городе Буче. Он потребовал от британской коллеги Барбары Вудворд гарантий, что Лондон, который председательствует в этом месяце в СБ ООН, не станет больше блокировать заседания.

Великобритания дважды отказала в проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче. Позже постпред РФ Василий Небензя предоставил доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Журналисты увидели в том числе видео с мэром города, который ни слова не сказал о якобы убитых. Дипломат также напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта.