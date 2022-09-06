Небензя предупредил страны Совбеза ООН об ответственности за обстрелы ЗАЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС ляжет на Украину и те страны Совбеза ООН, которые не препятствовали действиям украинских боевиков. Трансляция выступления российского дипломата велась на сайте организации.

Василий Небензя отметил, что украинские боевики постоянно покушаются на физическую целостность станции, атакуют ее с помощью артиллерии, диверсионных групп и беспилотников. Он призвал СБ ООН осудить данные действия. Российский представитель отметил, что пока радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, но никто не застрахован от более серьезных последствий, если украинская сторона продолжит провокации.

Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей и на всех остальных членов Совета Безопасности, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС, — сказал Небензя.

МАГАТЭ в день выступления российского дипломата зафиксировало повреждения на Запорожской АЭС в виде частично разрушенного масляного бака, крыш различных зданий, специального блока для хранения свежего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Пострадало здание Центрального поста сигнализации системы защиты.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий уточнил, что МАГАТЭ опубликовало отчет по Запорожской АЭС, где призывает прекратить обстрелы и создать защитную зону вокруг станции, но не указывает, кто производит эти обстрелы. По его мнению, призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева.