Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил в интервью каналу «Россия 1», что после окончания спецоперации ВС РФ на Украине весь мир узнает «много неприглядных фактов о Западе». В частности, он упомянул о военно-биологической деятельности США на территории постсоветского пространства.

Небензя назвал «смешными» попытки американских властей опровергнуть наличие военных лабораторий на территории Украины тем фактом, что ООН не знала о данных объектах. По его словам, военно-биологические разработки являются априори секретными и о них никому не докладывают, в том числе Всемирной организации.

На Западе прекрасно понимают, что с продолжением боевых действий, с ослаблением потенциала украинской армии ослабляются позиции киевской власти, и они хотят сохранить эти позиции любыми путями. Второе, они прекрасно понимают, что, если и когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов не только о военно-биологической деятельности, но и многие другие, — заявил Небензя.

Секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине. По мнению дипломатов, о мирных целях не может идти речи, если за всеми работами стоит Пентагон.