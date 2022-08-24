Небензя показал на Совбезе ООН мины «Лепесток», используемые Киевом

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал на Совбезе организации макет походной мины «Лепесток», применяемой ВСУ. Трансляция велась на сайте ООН.

Представьте, что такой вот неприметный «Лепесток» лежит на земле среди травы. Он может быть и камуфляжного цвета, что делает его практически невидимым на земле, — рассказал дипломат.

Небензя обратил внимание, что представляет собой угрозу «Лепесток» вовсе не для солдат, а для мирного населения, ВСУ разбрасывают такие мины в городах и сёлах далеко в тылу. Мины рассчитаны на мирных жителей, в особенности на детей, которые рискуют наступить или взять из любопытства в руки такую «игрушку». Всего в ДНР зафиксировано уже 47 подрывов на таких минах.

«Лепесток» — живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима, символ его реального отношения к народу востока и юго-востока страны. Разумеется, люди это видят и понимают. Отсюда и отношение к российским солдатам как к освободителям, повсеместно распространенное на освобожденных территориях, — сказал представитель России.

Ранее Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана написали обращение в ООН и ряд международных организаций с осуждением использования украинскими военными запрещенных противопехотных мин «Лепесток» против мирных жителей ЛНР и ДНР. Действия ВСУ противоречат требованиям Конвенции ООН о запрете противопехотных мин и Женевской конвенции "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.