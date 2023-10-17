Небензя озвучил причину отказа СБ ООН по проекту резолюции РФ по Газе Небензя: СБ ООН отклонил проект резолюции РФ по Газе из-за западных устремлений

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в очередной раз оказался заложником желаний стран Запада, передает ТАСС заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи. По его словам, это единственная причина, по которой СБ не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку.

Сожалеем, что Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стан. Это единственная причина, почему он не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации, — заявил дипломат.

Проект призывал к немедленному прекращению огня в регионе, а также к эвакуации мирного населения и предоставлению гуманитарной помощи. Кроме того, документ подчеркивал недопустимость насилия в отношении гражданского населения и терроризм, указывал на необходимость урегулировать конфликт между Израилем и палестинцами исключительно мирными средствами.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. За резолюцию голосовали пять стран, четыре были против, шесть воздержались, в результате российский проект не набрал девять необходимых голосов.