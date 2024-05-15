Небензя отказал МУС в праве находиться в Совбезе ООН Небензя: МУС не имеет отношения к правосудию, ему нечего делать в СБ ООН

Фото: Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

Василий Небензя

Россия не видит смысла присутствия в стенах Совета Безопасности ООН представителей Международного уголовного суда (МУС), заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Эта марионеточная инстанция не скрываясь обслуживает интересы Запада и не имеет никакого отношения к правосудию, подчеркнул дипломат.

Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела, — сказал Небензя.

Он добавил, что изучил доклад МУС по ситуации в Ливии, которую инстанцию изучала 14 лет. Из документа явствует, что только к концу 2025 года прокуратура сможет завершить расследование по всем направлениям. Небензя поинтересовался по поводу того, чем все эти годы занималась организация. Российский дипломат подсчитал, что за все время своей деятельности МУС представил в ООН 27 докладов. Их главным содержанием, подчеркнул Василий Небензя, стали объяснения, «почему расследование идет неудачно».

Он напомнил, что в 2011 году МУС в считанные дни выдал ордер на арест в отношении Каддафи, его сына и начальника разведки страны. Против повстанцев — ни одного. Военные преступления натовской коалиции в Ливии МУС также не заинтересовали, резюмировал дипломат.

По факту нахождения массовых захоронений в секторе Газа необходимо провести независимое международное расследование, заявил ранее Василий Небензя в рамках заседания Генассамблеи. По его словам, ответственные за преступление должны понести наказание. Стало известно, что тела 180 человек были найдены палестинскими экстренными службами в массовом захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер». Бригады гражданской обороны обнаружили братскую могилу после того, как Тель-Авив 7 апреля вывел свои войска из города.