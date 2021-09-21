Небензя оценил вероятность снятия санкций с «Талибана»

Вопрос снятия с «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России) санкций Совета безопасности ООН сейчас не обсуждается в Совбезе. Его рано или поздно всё равно придется решать, но нельзя это делать с наскока. Об этом заявил в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Тема снятия санкций, введённых в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас, — завил он.

По словам Небензи, в СБ ООН внимательного наблюдают за развитием ситуации в Афганистане.

Он отметил, что практически все члены Совбеза, а не только «пятёрка» его постоянных членов, не раз говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых властей страны.

Небензя добавил, что саммит «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН необходимо провести, однако пока нет ясности по срокам и месту. В подготовку этой встречи «вмешалась пандемия».

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид призвал мировое сообщество сначала признать власть талибов в Афганистане и только потом критиковать его политику. Государство они называют Исламским Эмиратом Афганистан.