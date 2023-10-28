Небензя оценил решение ГА ООН по ближневосточной резолюции Небензя: в Генассамблее ООН возобладал здравый смысл

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

В Генеральной Ассамблее ООН возобладали здравый смысл, справедливость и гуманизм, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя после принятия ближневосточной резолюции. По его словам, которые приводит ТАСС, одобренный документ — меньшее из того, что может сделать мировое сообщество для мирных жителей сектора Газа и Израиля.

Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма. <...> К сожалению, из-за позиции западных делегаций Совет Безопасности ООН не смог принять никакого решения, но в ГА ООН голос объединенного арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал, — сказал российский дипломат, добавив, что теперь стороны конфликта должны прислушаться к резолюции и прекратить насилие в регионе.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств, включая Испанию, Норвегию, Португалию и Словению. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия. При этом ГА ООН отклонила поправку Канады о включении в текст проекта резолюции пункта с осуждением атаки ХАМАС на Израиль.

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН и намерена уничтожить ХАМАС. Призыв ГА ООН он назвал отвратительным.