Небензя оценил изменение отношения к конфликту на Украине в мире Небензя: мир все более трезво оценивает конфликт на Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

В мире формируется все более трезвая оценка ситуации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, РФ не зря высвечивает лицемерие Запада.

Наши усилия по «высвечиванию» лицемерия и «двойных стандартов» Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего и западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить ооновское большинство, — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что западной пропаганде становится сложнее влиять на большинство в ООН, особенно когда украинскую повестку ему навязывают «в ущерб обсуждению куда более острых и насущных для развивающегося мира вопросов».

Ранее дипломат заявил, что Москва на заседании Совбеза ООН в пятницу, 14 июня, укажет на геополитические риски применения Киевом западных вооружений по мирным целям в России. По словам Небензи, мероприятие будет посвящено теме поставок западных вооружений Киеву.

До этого глава США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции сообщил, что администрация Соединенных Штатов никогда не одобряла нанесение ударов своим вооружением вглубь российской территории и эта позиция осталась неизменной.