Небензя объяснил причину появления «неонацистского монстра» Украины Небензя: Запад взрастил «неонацистского монстра» Украины для ослабления России

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Запад хотел с помощью «неонацистского и русофобского монстра» в лице Украины ослабить Россию, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Кроме того, по его словам, именно Запад помешал мирным переговорам в Стамбуле, из-за чего украинское руководство отказалось соблюдать Минские договоренности, в результате чего началась СВО, передает пресс-служба постпредставительства.

Все [западные коллеги] прекрасно понимали, что на самом деле происходило [на Украине] и к чему это может привести, но ничего не делали, надеясь, что взрощенный ими неонацистский и русофобский монстр на наших границах сможет победить или хотя бы существенно ослабить Россию, — резюмировал Небензя.

Также постпред выразил уверенность в том, что Украина могла бы вернуть Донбасс по итогам реализации Минских соглашений. Для этого, по его мнению, Киев нужно было приложить хоть какие-то усилия, поэтому осуществление минского комплекса мер было бы лучшим сценарием решения конфликта.

До этого Небензя подчеркнул, что решение «горящих международных проблем» невозможно без России, и Москву просят активно посредничать в их урегулировании. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк по случаю заседаний Совета Безопасности ООН всегда является событием, которое имеет широкий резонанс — российского дипломата ждут журналисты, коллеги по ООН и руководство всемирной организации, добавил постпред.