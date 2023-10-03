Небензя объяснил, почему Россия не поддержала вооруженную миссию в Гаити Небензя: часть вопросов РФ по вооруженной миссии в Гаити осталась без ответа

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Ряд вопросов с российской стороны, касающихся вооруженной комиссии в Гаити, остался без ответа, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя, его слова приводит ТАСС. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет принципиальных возражений против данной инициативы в целом.

Мы не имеем принципиальных возражений против данной инициативы как таковой. <...> Однако в ходе планирования миссии и подготовки соответствующей резолюции совета мы столкнулись с тем, что наши справедливые запросы о предоставлении более подробной информации о концепции операции, модальности в использовании силы, стратегии вывода контингента остались без ответа, — сказал Небензя.

Он также добавил, что у российской стороны «складывалось ощущение», будто бы данной миссии, которая не будет проводиться под эгидой ООН, «пытаются на скорую руку придать ооновскую легитимность». Небензя указал, что Россия «полностью осознает» масштаб и срочность стоящих перед Гаити проблем в области безопасности, но санкционировать силовую операцию в стране «без четкого понимания параметров учреждаемой миссии недальновидно». По его словам, концепцию операции необходимо одобрять Совбезом ООН при ее утверждении, «а не предоставлять на ознакомление постфактум».

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити. Ожидается, что миссия будет участвовать в борьбе с действующими в стране бандитскими группировками. Россия и Китай при голосовании воздержались, остальные члены СБ выступили за. Резолюция была подготовлена США и Эквадором. Ведущую роль в работе возьмет на себя Кения. При этом ряд параметров миссии еще предстоит определить. В частности, вопрос касается сроков ее размещения.