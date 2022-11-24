Небензя обвинил ПВО Украины в гибели мирного населения

Фото: Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины виноваты в разрушении жилых домов и жертвах среди мирного населения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета безопасности международной организации. По его словам, которые приводит ТАСС, ВС Украины располагают свои средства ПВО в центре населенных пунктов, в результате таких действий обломки или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в цели, которые Москва не планировала уничтожать.

Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась, — сказал Небензя.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности. Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия способна провести еще порядка трех-четырех массированных ракетных удара по Украине, равноценных тому, что произошел 15 ноября.