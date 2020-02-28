https://static.news.ru/photo/96cab462-5aa5-11ea-a169-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Армия Сирии имеет полное право отвечать террористам, которые обстреливают из Идлиба мирных жителей соседних населённых пунктов и сирийских военных. Об этом на заседании Совбеза заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат добавил, что сирийские военные на территории своей страны выполняют прописанные в резолюциях СБ ООН требования о борьбе с терроризмом. И Москва не может запретить Дамаску это делать, сообщает РИА Новости.

Также Небензя отметил, что повторения событий в Идлибе, когда погибли военнослужащие турецкой армии, можно избежать, если стороны будут соблюдать договорённости по зоне деэскалации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский постпред при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза призвала Россию «немедленно посадить боевые самолёты» в Сирии. Такое заявление она сделала при обсуждении ситуации в провинции Идлиб. Дипломат добавила, что в Белом доме приветствуют ответ Турции за «неоправданное нападение» на наблюдательные посты, повлекшее жертвы среди военнослужащих.