Небензя: никто не будет либеральничать с нарушителями перемирия в Донбассе

Россия не будет либеральничать с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. По его словам, Киев с самого начала намеревался взять реванш в отношении Донбасса. Во главу угла была поставлена борьба «со всем русским».

Этот конфликт далеко не исчерпан. Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев. Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооружённые силы России, либеральничать с нарушителями никто не станет, — сообщил он.

По словам Небензи, власти Украины не стремились к выполнению Минских соглашений. Украина превратилась в анти-Россию и возвела борьбу с русским языком и всем русским в ранг государственной политики. В стране «появилась языковая инквизиция».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести с 24 февраля чрезвычайное положение. Режим будет действовать в течение 30 суток, отмечается в указе главы государства.

Он предполагает возможность продления ещё на 30 дней. ЧП не будет распространяться на Донецкую и Луганскую области, поскольку там действует отдельный режим.

22 февраля Зеленский сообщил о готовности ввести военное положение в стране в случае «мощной войны» против Украины. Он выразил надежду на то, что войны с Россией не будет.