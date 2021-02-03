Небензя не советовал ОЗХО давить на Сирию по вопросу химоружия

https://static.news.ru/photo/947240ec-67a1-11e9-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Давление на Сирию в рамках будущей конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может уничтожить у Дамаска мотивацию для сотрудничества. Об этом предупредил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, секретариат ОЗХО потребовал от Сирии заявить о заводах, на которых якобы производилось химическое оружие, использовавшееся 24, 25 и 30 марта 2017 года в населённом пункте Аль-Латамна.

Кроме того, российский представитель напомнил, что Сирия выполняет все обязательства при общении с ООН по химоружию, несмотря ни на какие обвинения. При этом линия на «додавливание» страны может лишить её каких бы то ни было мотивов о сотрудничестве.

Эта страна живет под дамокловым мечом обвинений в нарушении ОЗХО, на этот раз — в виде «незакрытых вопросов» по первоначальному объявлению. Наши западные коллеги пытаются воплотить его в виде карательного решения Конференции государств — участников ОЗХО о поражении Сирии в правах, — цитирует выступление Небензи ТАСС .

Российский постпред выразил надежду, что участники ОЗХО не станут принимать участие в «постановке с антисирийским проектом решения» в ходе конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что Небензя назвал политизированными попытки поднять тему Белоруссии в Совбезе