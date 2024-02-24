Небензя назвал условие сохранения Украины Небензя: сохранение Украины возможно на условии ее нейтралитета

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сохранение Украины в каком-то виде возможно лишь в том случае, если она станет нейтральной и перестанет представлять угрозу России, заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на достижение подобной цели направлена специальная военная операция.

Хочу подчеркнуть — сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, в которой не героизируются нацистские преступники и от которой не исходит угроза России. <...> Поэтому выбор за коллективным Западом — потребуется ли нам для этого воевать до конца <...>, или в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе возобладает здравый смысл, — сказал дипломат.

Небензя также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит Западу и действительно считает возможным победить Россию на поле боя. Он выразил мнение, что Европейский союз является одним из главных проигравших в украинском конфликте, поскольку ситуация «выгребает остатки из европейских арсеналов», обостряет миграционные проблемы, бьет по энергетической сфере ЕС.

Кроме того, российский дипломат заявил, что нынешнюю Украину не ждет никакое европейское будущее. Как подчеркнул Небензя, Украине с момента обретения формальной независимости отводилась «незавидная роль антироссийского плацдарма». Он напомнил, что опросы общественного мнения, проведенные в январе в 12 европейских странах, показывают, что только 10% европейцев верят в возможность победы Киева в конфликте с Москвой.

Ранее российский постпред допустил, что Украина могла бы вернуть Донбасс по итогам реализации Минских соглашений. Для этого, по его мнению, Киеву нужно было приложить «хоть какие-то» усилия, поэтому осуществление минского комплекса мер было бы лучшим сценарием.