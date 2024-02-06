Небензя назвал удары США по Ираку и Сирии нарушением международного права Небензя: удары США и Британии по Сирии и Ираку нарушают международное право

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недавние удары США и Великобритании по Сирии и Ираку наносились в нарушение международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, об этом заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло так и не упомянула во время брифинга, а ведь это было самое главное. Комментарий опубликовала пресс-служба российского представительства при организации.

Благодарим заместителя генерального секретаря Розмари ДиКарло за брифинг, услышали от нее немало словесной эквилибристики, но не услышали самого главного — безусловного осуждения нарушений международного права со стороны Соединенных Штатов и Великобритании, — сказал Небензя.

Ранее США нанесли серию ударов по Сирии. Среди целей военных были иранские боевики и объекты. Удары, по данным СМИ, были многоуровневыми, то есть Вашингтон совмещал атаки «невоенными мерами», чтобы показать Тегерану, что Белый дом не нацелен на эскалацию.

Позднее Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей и военнослужащих в результате американских «ударов возмездия». В ведомстве добавили, что атака нанесла большой ущерб государственной и частной собственности. В Минобороны расценили ее как неприкрытый акт воздушной агрессии.

США наносят авиаудары в ответ на атаку по американской базе в Иордании, которая произошла 27 января. В результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения. Президент США Джо Байден заявил, что за атаку несут ответственность радикальные группировки, действующие при поддержке Ирана.