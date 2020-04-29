Небензя назвал разговоры о «смерти» астанинского формата фейком

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Высказывания о «смерти» астанинского формата по Сирии оказались фейком, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя

Новости о «смерти» «Астаны», которые так торопились сообщить некоторые наши коллеги в СБ ООН в прошлом месяце, оказались фейком, — цитирует его ТАСС.

Небензя напомнил, что министры иностранных дел стран — гарантов астанинского процесса сирийского урегулирования (Россия, Иран и Турция) обсудили 22 апреля вопросы борьбы с коронавирусом в контексте Сирии.

Уточняется, что последний раунд переговоров в астанинском формате прошёл 10–11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Провести следующую встречу планировалось в марте. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в апреле сообщил, что до обострения ситуации с распространением коронавируса предполагалось организовать консультации в Иране.

Как писал NEWS.ru, точную дату проведения саммита в «астанинском формате» по видеосвязи пока не выбрали.Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.