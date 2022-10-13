Небензя назвал провокационной резолюцию ГА ООН против референдумов Постпред РФ Небензя назвал провокационной резолюцию ГА ООН против референдумов в Донбассе

Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал провокационной резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ГА ООН) против признания референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что данный шаг подорвет любые усилия разрешить украинский кризис, передает РИА Новости.

В Генассамблее сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором содержится конфронтационный заряд, — заявил Небензя.

Он добавил, что резолюция полностью игнорирует факты явки на референдумах, а также процент голосов и признание процесса иностранными наблюдателями.

Генеральная ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. Сообщалось, что накануне голосования США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции. За резолюцию проголосовали 143 страны, против — пять, воздержались 35 государств. Против резолюции выступили Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа.