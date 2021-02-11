Небензя назвал Париж и Берлин соучастниками преступлений Киева в Донбассе

https://static.news.ru/photo/3f08a6a6-6c85-11eb-80c2-96000091f725_660.jpg Василий Небензя Фото: МИД России/vk.com

Постпред России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя обвинил Францию и Германию в причастности к преступлениям против жителей Донбасса.

Дипломат выступил на заседании Совбеза ООН, посвящённом шестой годовщине подписания Минских соглашений. Он отметил, что Париж и Берлин выступают как соучастники Киева в творимых украинскими властями преступных деяниях вместо того, чтобы быть посредниками в урегулировании конфликта.

Небензя напомнил, что в декабре 2020 года представители Франции и ФРГ уклонились от участия в неформальной встрече с делегатами от самопровозглашённых республик Донбасса.

Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакает вопреки фактам её болезненным фантазиям о «российской агрессии», не могут называть себя посредниками, — цитирует Небензю ТАСС.

Киев уже не пытается скрывать нежелание выполнять обязательства, прописанные в Минских соглашениях, добавил дипломат.

Ранее NEWS.ru писал, что Небензя назвал политизированными попытки поднять тему Белоруссии в Совбезе ООН. Он указал на своих эстонских коллег, которые постоянно пытаются «вытащить эту тему на поверхность». По словам Небензи, с таким же успехом Совбез мог бы обсудить вообще любую тему, но все прекрасно понимают, что этот орган — не место для праздных разговоров.