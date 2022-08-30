Небензя назвал циничным призыв США дать денег на восстановление Афганистана

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что та предложила РФ и Китаю «скинуться» на решение проблем Возникших за 20 лет пребывания там вооруженных сил США. Это произошло на заседании Совета безопасности ООН в годовщину вывода американских войск, передает РИА Новости.

Линда Томас-Гринфилд отметила, что Россия обвиняет Запад в бедах Афганистана и при этом осуществляет минимальное финансирование помощи этой стране.

В ответ на это Небензя заявил, что «циничность таких заявлений просто поражает».

Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. То есть вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение, — сказал российский дипломат.

Он добавил, что «бывшим западным партнерам» самим придется платить «за свои ошибки».

Ранее Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров. Причем переговоры закрепили бы итоги уже достигнутых целей спецоперации, отметил он.