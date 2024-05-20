Небензя напомнил, что срок полномочий Зеленского истекает Небензя: посредники должны учитывать, что 20 мая полномочия Зеленского истекают

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Любые возможные посредники в переговорах с Киевом должны учитывать, что 20 мая истекает срок легитимного пребывания у власти президента Украины Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, обсуждение каких-либо вопросов «и, тем более, подписание каких-либо документов с потерявшими легитимность лидерами противоречит здравому смыслу».

Поскольку, как признает западная и украинская пресса, сегодня последний день его легитимного пребывания у власти в соответствии с конституцией своей же страны, любым возможным посредникам необходимо учитывать и это обстоятельство, — сказал Небензя.

До этого Небензя уже отмечал, что решение Зеленского не проводить в стране выборы главы государства делает его нелегитимным с 21 мая. Таким образом украинский лидер нарушает конституцию страны, скорее всего, боясь проиграть выборы, отметил он.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский после 20 мая, когда истекает срок его полномочий на посту главы государства, становится самозванцем. Он также напомнил, что решение Зеленского не проводить выборы незаконно еще и потому, что страна не находится в состоянии войны, поскольку глава государства ввел только военное положение.